Central portista Pepe prossegue tratamento na véspera de clássico com Benfica

Pepe, que sofreu há mais de uma semana um traumatismo na perna direita no jogo com o Sporting de Braga, que o obrigou a sair, falhou, desde então, dois jogos, com o Rio Ave, na Taça da Liga, e com o Vizela, no campeonato.

Para a receção de quinta-feira ao Benfica, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, agendado para o Estádio do Dragão (20:45), mantém-se a dúvida em relação à disponibilidade do central.

Na nota hoje publicada no seu sítio oficial, o FC Porto informa que também Marcano prosseguiu tratamento e trabalho de ginásio, e o médio sérvio Marko Grujic, à semelhança dos dias anteriores, fez treino condicionado.

Também na sessão de hoje, o treinador Sérgio Conceição, suspenso e que não estará no banco, voltou a chamar João Marcelo, defesa central da equipa B.