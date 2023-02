"Champions". FC Porto apurado cinco vezes em 12 presenças nos "oitavos"

Em 2004/05, os transalpinos levaram a melhor, com um empate no Dragão (1-1) e uma vitória em San Siro (3-1), contribuindo para o registo negativo dos azuis e brancos nesta fase da prova.



Na época anterior, que foi a primeira da "era Champions" com oitavos de final, os "dragões" superaram os ingleses do Manchester United, rumo ao título europeu, sob o comando do treinador José Mourinho.



Além dos "red devils", eliminados com um 2-1 no Dragão e um 1-1 muito polémico em Old Trafford, o FC Porto também superou Atlético de Madrid (2008/09), Basileia (2014/15), Roma (2018/19) e Juventus (2020/21).



A lista de eliminações é bem mais extensa, incluindo - além do Inter Milão, que agora reencontra - Chelsea (2006/07), Schalke 04 (2007/08), Arsenal (2009/10), Málaga (2012/13), Juventus (2016/17) e Liverpool (2017/18).



No total, nos oitavos de final, o FC Porto contabiliza sete vitórias, outros tantos empates e 10 derrotas, em 24 jogos, com 26 golos marcados e 36 sofridos.