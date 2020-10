"Champions". FC Porto com um teste de alto risco

No campeonato da I Liga a formação comandada por Sérgio Conceição perdeu por 2-3 na receção ao Marítimo antes da paragem das seleções e, no regresso, após perder Alex Telles e Danilo e adicionar Felipe Anderson, Grujic, Toni Martínez, Sarr e Nanu, empatou com o Sporting.





Em Alvalade, no sábado, os campeões nacionais conseguiram virar de 0-1 para 2-1 ainda antes do intervalo, com tentos de Uribe e Corona, mas, na segunda metade, confiaram em demasia que o jogo estava controlado e, aos 87 minutos, sofreram o 2-2.





Face aos "leões", o técnico portista não apresentou de início qualquer dos novos recrutas – Zaidu, que substituiu no "onze" Alex Telles, já se tinha estreado -, mas, na segunda parte, lançou Felipe Anderson, Toni Martínez e Nanu.





Adversário poderoso





Os dois pontos perdidos acabaram, porém, por estragar a primeira noite dos três jogadores e não dão também grande moral para o que aí vem, uma difícil deslocação ao Etihad, onde mora um conjunto que anda muito longe do que pode vir a valer.





Com os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva de início, o conjunto de Pep Guardiola venceu, também no sábado, por 1-0 na receção ao Arsenal, graças a um golo de Raheem Sterling, aos 23 minutos, mas voltou a não convencer.





No final, Guardiola reconheceu que os "citizens" estão “muito longe do seu melhor nível’, num jogo em que recuperaram o avançado argentino Sergio Agüero, mas não tiveram o seu melhor jogador, o médio belga Kevin De Bruyne.





Ainda assim, e mesmo sem público nas bancadas, o FC Porto sabe que enfrenta o mais complicado teste no Grupo C, no qual não é favorito a vencer o agrupamento, mas é forte candidato ao segundo lugar, que também vale um lugar nos oitavos de final.





O embate está marcado para as 20h00 de quarta-feira, tal como a receção dos gregos do Olympiacos, de Pedro Martins, aos franceses do Marselha, de André Villas-Boas, num duelo que pode começar a definir quem é o principal adversário dos campeões nacionais em título na corrida ao apuramento.





A atuar em casa, os helénicos, que contam com os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Pêpê e Bruma, apresentam alguma dose de favoritismo, que o técnico que ajudou o Chelsea a ser campeão europeu em 2011/12 tentará contrariar.