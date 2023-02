"Champions". FC Porto visita Inter à procura de um resultado positivo

Os "dragões" partem para a primeira mão com vontade de somar o sexto apuramento para os quartos de final e prosseguir uma série de 10 vitórias consecutivas na presente época.O segundo classificado da I Liga, que não perde desde o 1-0 ante o Benfica, em outubro do ano passado, visita o segundo posicionado da Serie A.Como os azuis e brancos, os "nerazzurri" atravessam uma boa fase e nos últimos 18 jogos só perderam um. Estão pela 10.ª vez nos "oitavos", fase de que não saem desde 2010/11.Desde 2003/04, o FC Porto chegou a esta fase 13 vezes, tendo sido eliminado em sete ocasiões, e da última vez, em 2020/21, afastou uma equipa italiana, a Juventus, para chegar aos ‘quartos’, em que perderia com o eventual campeão europeu Chelsea.Os dois clubes encontraram-se nesta fase da prova em 2004/05, com os transalpinos a seguirem em frente após um hat-trick do avançado brasileiro Adriano, na segunda mão (3-1).A somar à dificuldade de jogar contra outro "grande" europeu na "Champions", Sérgio Conceição, ele próprio um antigo jogador do Inter, tem vários jogadores a contas com problemas físicos, estando em dúvida nomes como Uribe, Otávio e Evanilson, convocados, e de fora da lista o avançado Veron.O encontro entre o FC Porto e o Inter Milão, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se no Estádio Giuseppe Meazza, pelas 21h00 locais (20h00 em Lisboa).