Cláudio Ramos e Francisco Conceição no treino do FC Porto

De acordo com a nota publicada no sítio oficial dos `dragões` na Internet, o central espanhol Ivan Marcano continua a efetuar tratamento e, juntamente com Francisco Conceição, figuram no boletim clínico, sendo que o avançado já evoluiu para "treino integrado condicionado".

Por sua vez, o guardião Cláudio Ramos foi "dado como apto" e esteve às ordens do técnico portista, Sérgio Conceição.

No sábado, véspera de receber os `arsenalistas`, a equipa `azul e branca` tem agendada uma última sessão de treino, no Olival, a partir das 10:30, seguindo-se, pelas 12:00, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o treinador Sérgio Conceição.

O FC Porto lidera a I Liga, com 35 pontos, os mesmos do segundo colocado Sporting, enquanto o Sporting de Braga é quarto, com 25.