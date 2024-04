Conceição alerta que "todos os jogos são diferentes" antes reencontrar Vitória

Depois da vitória em Guimarães (1-0), na quarta-feira, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o treinador dos `dragões` admitiu recusou réplicas do último encontro, por acreditar que não existem jogos iguais.

"Aquilo que o adversário poderá ou não fazer não sabemos. Procuramos preparar todos os cenários possíveis para o que o adversário possa fazer durante o jogo. Foi o trabalho normal, não há vantagem nem desvantagem. Os jogos são todos diferentes. A preparação foi feita com foco e vamos dar o melhor para ganhar o jogo", afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão.

Sérgio Conceição recordou as dificuldades encontradas no `magro` triunfo no terreno dos minhotos, realçando a eficácia nos seus jogadores em contrariar os problemas.

"O Vitória de Guimarães é uma equipa bem trabalhada, forte, daí a nossa consciência no jogo, daí o que fizeram com equipas que estão à nossa frente. Fizemos um jogo muito consistente e não foi por um momento menos bom do guarda-redes deles [Bruno Varela] que ganhámos. Foi por sermos mais competentes. Temos de olhar para essas valias do adversário com humildade e fazer o que definimos para vencer o jogo", salientou ainda.

Sobre as declarações de Pinto da Costa, que garantem que Conceição só continuará no comando técnico do FC Porto em caso de reeleição do atual presidente das próximas eleições, no dia 27 de abril, o treinador preferiu não comentar.

"Como treinador do FC Porto não devo comentar as palavras do presidente. Ele é o n.º 1 do clube, a par dos adeptos e simpatizantes. Não comento por respeito e não faz parte do meu papel. Tenho de me preocupar com o jogo de amanhã [domingo]", explicou.

Sérgio Conceição abordou ainda o regresso aos convocados do avançado iraniano Taremi, que já se vinculou aos italianos do Inter Milão para a próxima época, após ligação aos `azuis e brancos`.

"Ele focado esteve sempre. O Taremi quando não foi convocado, por opção técnica, foi porque não estava tão bem em termos físicos. Por isso é que não foi convocado e foram convocados outros jogadores, mas ele está focado, porque quer muito jogar e dar o seu contributo à equipa, como todos os elementos do grupo. Se ele estiver bem, será convocado. Depois, se joga a titular ou vai para o banco e entra ou fica de fora na bancada... Está disponível como os outros. Está bem", garantiu.

O treinador do FC Porto admitiu ainda que vai ver o dérbi de Lisboa, entre Sporting e Benfica, marcado para hoje, apesar de reconhecer que já será difícil, nas próximas sete jornadas, alcançar `leões` ou os `encarnados` na tabela classificativa.

"Não sou como aqueles treinadores que não vão ver o jogo, vejo da distrital à `Champions`. Vou ver. Que ganhe a melhor equipa. Nós não dependemos desse jogo. Independentemente de estarmos atrasados em relação a essas duas equipas, temos é de olhar para os jogos do campeonato e da Taça que nos faltam. Olhar para eles como finais e amanhã [no domingo] vamos a uma final das sete que faltam no campeonato. Mas vou ver o jogo", afiançou.

Depois do jogo para a Taça de Portugal, o FC Porto volta a defrontar o Vitória de Guimarães, desta feita para a 28.ª da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio do Dragão, numa partida, marcada para domingo, às 20:30, e que vai ser arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.