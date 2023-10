Conceição exige FC Porto mais responsável após duas derrotas

"Não estamos habituados a perder. Sofrer duas derrotas seguidas só nos aconteceu uma ou duas vezes em sete anos. Obviamente, fizemos coisas positivas, mas também coisas não tão boas. A equipa está a evoluir, mas temos de perceber uma coisa: estivemos 24% do tempo em vantagem no campeonato, algo que não é normal. Essa mentalidade de se perceber o que é o FC Porto é relevante", vincou o técnico, em conferência de imprensa.

Os `dragões` encaram o Portimonense depois de dois desaires tangenciais, ambos por 1-0, na visita ao campeão nacional Benfica, da jornada anterior da I Liga, e na receção aos espanhóis do FC Barcelona, para a segunda ronda do Grupo H da Liga dos Campeões.

"O empenho que se tem num jogo em que há 50/50 de responsabilidade de se ganhar é diferente daqueles [embates] em que há 100%, tal como é o caso de amanhã [domingo]. Os jogadores têm de assumir essa mesma responsabilidade. Eu assumo-a perante uma equipa e futebolistas que dão o seu máximo. Se eles derem o máximo contra o Vilar de Perdizes [opositor na terceira eliminatória da Taça de Portugal] e o FC Barcelona, estou sempre aqui para os defender. Não acontecendo isso, não os posso defender", admitiu.

Se a derrota na Luz implicou a descida à terceira posição da I Liga, com dois pontos de desvantagem para o Benfica, segundo colocado, e três face ao líder isolado Sporting, o desaire europeu significou a segunda partida seguida do FC Porto sem golos marcados.

"É importante os jogadores perceberem o que é perder um jogo. Provavelmente, a nova geração pensa que fez as coisas muito bem. Há muita gente a dizer que houve um jogo fantástico do FC Porto contra o FC Barcelona. Os amigos dos amigos e quem gravita à volta dos futebolistas passam uma mensagem diferente daquela que eu transmito. Estou extremamente aziado com tudo isto. Não gosto de perder", sublinhou Sérgio Conceição.

Os `dragões` fizeram 13 golos nas 10 primeiras partidas oficiais da época, registo que já não era tão baixo desde 2007/08, com o técnico a pedir ao coletivo que "queime etapas".

"Temos de baixar a cabeça, olhar para o símbolo que levamos ao peito e perceber o que não fizemos bem. Cada um deve assumir essas responsabilidades, olhar para dentro e perceber o que tem de melhorar para que sejamos mais competentes no próximo jogo. É normal ter cabeça baixa, mas amanhã [domingo] temos de a levantar bem. Não se pode jogar de cabeça baixa, porque não vemos o que se passa e somos atropelados", referiu.

Sérgio Conceição continua sem contar com Pepe, Iván Marcano, Zaidu e Gabriel Veron, todos lesionados, enquanto Fábio Cardoso foi expulso face ao Benfica, está suspenso e deverá ser substituído no eixo da defesa por Zé Pedro, habitual titular da equipa B, da II Liga, que foi suplente utilizado na Luz e tem integrado os trabalhos do conjunto principal.

"Depois de mim, o treinador do Portimonense [Paulo Sérgio] é quem está há mais tempo num clube. A equipa não iniciou tão bem o campeonato, mas, nas últimas deslocações, ganhou em Guimarães e em Vizela e empatou em Arouca. Sente-se confortável [a jogar] fora de casa, defendendo mais baixo e tendo atletas muito rápidos nas transições defesa-ataque. Temos de agir em vez de reagir e ir para cima. Muitas vezes, isso não acontece. Mais do que um eventual erro técnico, é nessas situações que fico chateado", terminou.

O FC Porto, terceiro classificado, com 16 pontos, mede forças com o Portimonense, 11.º, com oito, no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da oitava ronda do campeonato, que terá arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.