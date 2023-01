Conceição pede "inteligência e paixão" para desfazer enguiço

Questionado sobre o peso das facetas emocional e racional na reedição do jogo decisivo de 2018/19, em Leiria, o técnico `azul e branco` aludiu à recente obra de Abel Ferreira, homólogo do campeão brasileiro Palmeiras, intitulada "Cabeça Fria, Coração Quente".

"É um bocadinho por aí. Coração quente dá-nos o tal brilho no olhar e cabeça fria passa por sermos racionais e inteligentes na interpretação das tarefas. Se cada um de nós for forte dentro do jogo, a equipa também vai ser forte. É preciso inteligência e paixão pelo jogo, sentindo que, na ambição e na forma como se olha para o opositor, não está só o brilho, mas uma fome incrível de vencer este título", notou, em conferência de imprensa.

Os `dragões` apuraram-se pela quinta vez para a decisão da prova mais jovem do futebol profissional luso na quarta-feira, ao derrotarem o Académico de Viseu, da II Liga, por 3-0, um dia após o êxito `leonino` sobre o primodivisionário Arouca, por 2-1, nas meias-finais.

"Tem o peso que tem. Gostaríamos muito de ganhar o jogo de amanhã [sábado], porque essa vitória coincide com um título. Temos de pensar positivo e isso será ganhar o título. Se acontecer outro cenário que não a vitória, temos de olhar para os desafios que temos pela frente até ao final da época", apontou Sérgio Conceição, evitando pensar nas finais perdidas diante de Sporting e Sporting de Braga em 2018/19 e 2019/20, respetivamente.

O treinador `azul e branco` enviou ainda os parabéns ao homólogo do Sporting, Rúben Amorim, que hoje completa o 38.º aniversário, desejando ao antigo médio internacional português um "trajeto fantástico e cheio de títulos, menos aqueles que disputa com ele".

Quanto ao mercado de transferências, que encerrará na terça-feira e tem sido marcado pela ausência de movimentações significativas do FC Porto, Sérgio Conceição reiterou estar "muito contente" com um "grupo fantástico de homens e de grandes profissionais".

"Neste mês de janeiro, normalmente os jogadores que estão muito bem são cobiçados e os que estão muito mal querem ir embora ou ter outras experiências para tentarem jogar mais. Eu não gosto do mês nesse sentido, mas este ano foi das janelas de mercado em que não houve tanta turbulência. É extremamente importante para o grupo", constatou.

O FC Porto, finalista derrotado em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, vai defrontar o Sporting, vencedor em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22 e bicampeão em título, no sábado, às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no encontro decisivo da 16.ª edição da Taça da Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

"Desejo as maiores felicidades ao João Pinheiro, além de toda a equipa de arbitragem e de videoarbitragem (VAR). Espero que corra bem. O João Pinheiro é um dos melhores árbitros portugueses. Não estou a dizer nada de novo nem estou cá a puxar o saco ou o lustro, porque não preciso disso também", terminou o treinador do clube `azul e branco`, ambicionando ficar simultaneamente na posse dos quatro principais troféus nacionais.

Sérgio Conceição pode chegar ao nono cetro e superar Artur Jorge como treinador mais titulado de sempre dos `dragões`, que orienta desde 2017/18, após já ter arrebatado três edições do campeonato, duas Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira.