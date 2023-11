Conceição repudia tumultos na AG e na moradia de Villas-Boas

"Olhamos para aquilo que se passa à volta. Como empregado do FC Porto, tenho de me focar na equipa. O meu papel é [ser] treinador de futebol. Tenho de preparar a equipa da melhor maneira, mas olhando também para estes acontecimentos que têm feito parte do nosso clube e que me deixaram absolutamente triste. Obviamente, repudio qualquer tipo de violência. Como associado [do FC Porto] que sou há 27 anos, aquilo que ouvi na AG deixa-me triste e é condenável", admitiu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

O treinador comentava a turbulência vivida nos últimos dias no universo `azul e branco`, na véspera da receção dos `dragões`, detentores do troféu, ao Montalegre, da Série A do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, na quarta ronda da Taça de Portugal.

"Estamos empenhados em trabalhar. Sinceramente, não falamos muito dessas situações no balneário e, muito menos, nos treinos. A mensagem que queremos passar é que os adeptos continuem a ser apaixonados e que nos apoiem, porque vamos necessitar muito deles", notou, esperando sentir "um ambiente de vitória em todos os sentidos" no final do encontro, que marca o regresso dos sócios ao Estádio do Dragão 11 dias depois da AG.

A deliberação sobre a revisão estatutária do FC Porto liderava os trabalhos dessa sessão de 13 de novembro, que teve de ser transferida à última hora de um auditório do estádio para o Dragão Arena, face à forte afluência, e reiniciou com atraso, tendo várias pessoas deixado o pavilhão ao fim de pouco tempo, na sequência de altercações nas bancadas.

Suspensa logo no próprio dia pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Lourenço Pinto, a reunião ainda foi reagendada para segunda-feira, mas seria cancelada dois dias antes, após a retirada da proposta em debate pelo Conselho Superior do clube.

"Acho que os sócios querem vitórias e títulos, mas não querem ver certas situações que aconteceram, infelizmente. Somos de uma região muito apaixonada pelo nosso clube e dedicada à causa. Não somos aquilo que vimos neste passado muito recente", lamentou Sérgio Conceição, dois dias depois de o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa ter falado dessas incidências e da atualidade `azul e branca` em entrevista ao canal televisivo SIC.

Questionado sobre a renovação com o técnico, que termina contrato no final da época, o dirigente fez depender a permanência do recordista de jogos, vitórias e títulos ao leme do FC Porto do desfecho das eleições, que devem acontecer no primeiro semestre de 2024.

"O próximo ciclo [de jogos] poderá definir muita coisa em relação ao futuro da equipa nas provas internas e na Liga dos Campeões. Esse é o meu foco. Sou empregado do clube e não tenho de comentar as palavras do presidente. Sobre mim, não vejo qual é o espanto. A minha última renovação foi há [menos de] três anos e em junho. No fundo, renovei nas férias. Nesta fase, estou preocupado em que a equipa ganhe e conquiste títulos", frisou.

Um dia depois da entrevista de Pinto da Costa, André Villas-Boas, ex-técnico e eventual candidato à presidência dos `dragões`, denunciou terem acontecido "atos de violência e vandalismo" durante a madrugada de terça para quarta-feira na sua residência, no Porto.

O vice-campeão nacional FC Porto mede forças com o Montalegre na sexta-feira, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da quarta eliminatória da 84.ª edição da Taça de Portugal, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.

Os `dragões`, segundos mais titulados da prova, com 19 êxitos, seguem na defesa de um troféu logrado por três vezes com Sérgio Conceição, incluindo nas últimas duas épocas.