Conselho de Disciplina arquiva processo aberto ao FC Porto e seus responsáveis

O CD da FPF avançou em abril com a abertura de um processo após queixas do Conselho de Arbitragem e do Benfica.



"Determinar o arquivamento dos autos relativamente aos arguidos Sérgio Paulo Marceneiro Conceição, Vítor Manuel Martins Baía, Jorge Nuno Pinto da Costa e Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD, nos termos propostos e elencados pela Comissão de Instrutores", refere o documento divulgado.



O presidente dos 'encarnados', Rui Costa, revelou então que o clube tinha feito uma participação por alegada "pressão" do FC Porto sobre a arbitragem, através de declarações de Sérgio Conceição e de Vítor Baia, antigo jogador e atualmente administrador da SAD.



Mais tarde, o Benfica, em comunicado, informou ter feito nova participação ao CD da FPF, à luz de declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa, numa editorial da revista 'Dragões'.



Na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Santa Clara, para a 28.ª jornada da I Liga, Sérgio Conceição afirmou que "não pode haver dois pesos e duas medidas" nas equipas de arbitragem nos jogos em que estão envolvidos 'encarnados' ou 'dragões'.



Também Vítor Baía, que é igualmente vice-presidente do FC Porto, pediu na altura que "não se repitam erros que influenciam resultados", tal como Pinto Costa, que escreveu que nem sempre imperava a verdade desportiva.



A uma jornada do final do campeonato, o Benfica lidera com 84 pontos, mais dois do que o FC Porto, e depende de si próprio para chegar ao título.