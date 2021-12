Conselho de Disciplina rejeita recurso de castigo de Sérgio Conceição

Segundo o acórdão do CD, "" em relação ao pedido em que são recorrentes Sérgio Conceição, treinador, e Francisco José Marques, diretor de comunicação do FC Porto, podendo a decisão ser alvo de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, que terá efeitos suspensivos, caso seja aceite a providência cautelar.O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi suspenso por 15 dias devido a declarações sobre a arbitragem no encontro com o Belenenses SAD, em fevereiro. Além da suspensão, o treinador dos "dragões" terá ainda de pagar uma multa de 7.650 euros, pelas declarações após o encontro da 17.ª jornada da edição passada da I Liga.Em declarações à SportTV no final da partida, Conceição considerou que dois jogadores do Belenenses SAD deviam ter sido expulsos e que ficou por marcar um penálti que "".", disse Sérgio Conceição.

Caso tenha de cumprir a sanção, o treinador do FC Porto corre o risco de falhar os próximos jogos dos "dragões", que vão defrontar o Rio Ave, na Taça da Liga, Vizela e o Benfica, na I Liga, e na Taça de Portugal de novo os encarnados.