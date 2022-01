Corona diz que começou a falar com Lopetegui há ano e meio para assinar pelo Sevilha

“Há ano e meio comecei a ter conversas sobre a possibilidade de assinar com o Julen Lopetegui, com quem já tinha trabalhado, e também com o Oliver, que jogou comigo no FC Porto. Por isso, já há bastante tempo que queria vir para o Sevilha e estou muito feliz por ter acontecido”, afirmou Corona, durante a sua apresentação como reforço do emblema espanhol.



O internacional mexicano acrescentou que, desde essa altura, começou a seguir com mais atenção o percurso do Sevilha e destacou as seis conquistas da Liga Europa.



“É uma equipa muito forte e com história. Fui muito bem recebido e estou na equipa para deixar a minha marca e fazer história num dos melhores clubes europeus. Todos me têm dado confiança e vou retribuir com trabalho e dando o meu melhor”, disse o extremo de 29 anos.



Formado no Monterrey, Corona ingressou no Twente, dos Países Baixos, em 2013/14, tendo depois seguido para o FC Porto em 2015/16, clube que representou durante seis temporadas e meia.



O extremo já fez a sua estreia no Sevilha no último fim de semana, na derrota com o Bétis (2-1), em jogo da Taça do Rei.