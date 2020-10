Corona diz que equipa do FC Porto "não gosta de perder"

Corona salientou a "fome de ganhar" com que os portistas entraram no último jogo da prova europeia, frente ao Manchester City, e garantiu que vão entrar da mesma forma na terça-feira, no Estádio do Dragão.



"Não gostamos de perder, entrámos lá [em Manchester, derrota por 3-1 com o Manchester City] com fome de ganhar e é assim que vamos olhar para amanhã. Acho que vai ser um jogo importante, para nós e para eles. Temos de olhar mais para o que nós temos de fazer", afirmou o jogador em conferência de imprensa de antevisão da partida com a equipa grega.



Sobre as mudanças táticas dos últimos dois jogos, frente a Manchester City e Gil Vicente, jogos em que Sérgio Conceição apostou de início numa linha de três centrais, Corona revelou que os jogadores adaptaram-se da melhor forma às mudanças.



"Acho que somos um grupo que, nestes anos em que estamos com o 'mister', adaptamo-nos a tudo. Trabalhamos com uma vontade enorme e muito gosto. Falo pelo grupo, sentimo-nos bem e trabalhamos todos os dias para fazer o melhor possível", disse.



Corona abordou ainda o regresso dos adeptos ao Estádio do Dragão.



"Estamos felizes por voltar a ver o Dragão com gente, estamos ansiosos que chegue amanhã e temos que dar uma boa resposta para todos os que vão estar no estádio", salientou também.



O FC Porto recebe na terça-feira o Olympiacos, às 20:00, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.