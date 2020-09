Corona recebe Dragão de Ouro para Futebolista do Ano

Depois de seis temporadas ao serviço do FC Porto, Corona conquistou agora o primeiro Dragão de Ouro da carreira. O internacional mexicano já havia conquistado o prémio de melhor jogador da última edição do campeonato.



"É um orgulho muito grande receber este Dragão de Ouro e ser valorizado desta maneira. Sinto-me muito feliz e este prémio dá-me ainda mais força para continuar a trabalhar", começou por dizer o atleta, que agradeceu o prémio a todos os que o ajudaram a conquistá-lo.



Corona deixou ainda uma mensagem para os adeptos: "Podem esperar o mesmo de mim e da equipa, pois vamos dar tudo para vencer este campeonato."



Lista completa dos galardoados:



- Dirigente do Ano: Joaquim Faria de Almeida.



- Parceiro do Ano: Super Dragões.



- Atleta do Ano: Pepe.



- Atleta Jovem do Ano: Fábio Vieira.



- Carreira: José Carlos Esteves.



- Quadro do Ano: Hugo Nunes e Jorge Rocha.



- Recordação do Ano: Seninho.



- Filial do Ano: Casa do FC Porto de Lisboa.



- Sócio do Ano: Fernando Cerqueira.



- Atleta Amador do Ano: Torbjorn Blomdhal.



- Atleta de Alta Competição do Ano: António Areia.



- Atleta Revelação do Ano: João Mário.



- Futebolista do Ano: Corona.



- Treinador do Ano: Sérgio Conceição.



- Projeto do Ano: AJM FC Porto.