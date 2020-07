Covid-19. DGS diz que protocolo foi "cumprido" no FC Porto-Belenenses SAD

“O que se passou ontem [domingo] foi rotina. Houve um jogador, um guarda-redes suplente, que testou positivo. A autoridade de saúde local encontrou contactos que, mesmo estando assintomáticos e negativos, eram próximos e, portanto, também ficaram impedidos de participar na competição”, afirmou Graça Freitas, na habitual conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde, sobre a pandemia de covid-19.



Graça Freitas lembrou que a DGS e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) “trabalharam arduamente” para que houvesse um plano de retoma da competição, que teve o aval da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e dos clubes, “que se repete todas as semanas, jornada a jornada”.



“Nas horas que antecedem cada jogo, todos são testados. O delegado de saúde local faz uma avaliação dos resultados e uma avaliação do risco, e depois o delegado de saúde da zona, o delegado da região e a diretora-geral da Saúde tomam a decisão se o jogo se realiza e quais são os intervenientes das equipas que ficam impedidos de jogar”, referiu.



De acordo com Graça Freitas, no domingo “foi considerado que existiam condições para que se realizasse o jogo”, da 30.ª jornada da I liga de futebol, que o FC Porto venceu por 5-0.



Após o encontro, disputado no estádio do Dragão, no Porto, o presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, explicou que o guarda-redes João Monteiro testou positivo para a covid-19 e que foi "imediatamente isolado" e que o também guardião André Moreira teve “um teste negativo”, mas ficou em isolamento profilático por decisão da DGS.



Devido ao resultado positivo de João Monteiro e com André Moreira impedido de jogar pela DGS, o clube apresentou-se no Dragão apenas com Koffi na baliza e sem guarda-redes suplente.