Covid-19. PSP coloca adeptos do FC Porto à distância

Através de videoconferência, Pedro Colaço, do comando distrital de Braga, deu conta de como se vai ser montado o dispositivo policial no jogo desta quarta-feira, à porta fechada, que marca o regresso da competição em Portugal, e já depois de se ter disputado o Portimonense-Gil Vicente, que começa mais cedo.



"Serão acompanhados, monitorizados por polícias, e, quando chegarem a Famalicão, será criada um perímetro exterior, de mais ou menos 100 metros, pelo qual apenas podem passar os autocarros das equipas, elementos do staff e dirigentes e, eventualmente, algumas pessoas que possam ter de aceder às suas casas. Os grupos organizados, que estão a par disto, não podem entrar nesse perímetro", explicou.



No dia em que o campeonato retoma a competição, 87 dias depois dos últimos jogos em 8 março, devido à pandemia de covid-19, a PSP assegurou que existe "um dispositivo policial sempre adequado à avaliação do risco de cada jogo, privilegiando a segurança interior do estádio, assim como do perímetro exterior".



Além dos estádios, também hotéis e centros de estágio, onde as equipas vão estar hospedadas, serão controlados, de modo a evitar concentrações de adeptos.



"Apelamos à responsabilidade e ao cumprimento das instruções sanitárias. Será um esforço global para prevenir a propagação do vírus e devemos garantir o distanciamento social por parte dos adeptos. Solicitamos a colaboração de todos os intervenientes. O comportamento de todos será fundamental para o que resta do campeonato", referiu o superintendente da PSP Luís Elias, em conferência de imprensa.



Evitar possíveis desacatos entre adeptos antes ou nos dias dos jogos "estará no top das prioridades" da PSP, que "desaconselha as deslocações para os estádios, por não fazer sentido e ser incoerente".



Por fim, o comissário Iuri Rodrigues deu o exemplo do regresso de campeonatos na Europa, para que não seja dado um passo atrás.



"No caso (do campeonato) alemão tem sido salutar, os episódios têm sido diminuídos. Já na Croácia e Sérvia, as forças policiais tiveram de intervir para evitar confrontos entre adeptos. Que haja respeito e apoiem os clubes da melhor forma, deixando as competições decorrerem dentro normalidade para não ser dado um passo atrás", defendeu.



O Famalicão, sétimo classificado do campeonato, com 37 pontos, recebe o líder isolado FC Porto, com 60, no Estádio Municipal 22 de julho, a partir das 21h15, em encontro da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.