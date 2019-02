Danilo realizou tratamento no regresso do FC Porto aos treinos

Comentários 18 Fev, 2019, 17:52 | FC Porto

O jogador, de 27 anos, voltou a lesionar-se, com uma “entorse traumática no tornozelo direito”, sofrida no jogo de sábado em que os ‘dragões venceram o Vitória de Setúbal (2-0), e no qual teve que ser substituído aos 61 minutos.



Hoje, Danilo fez tratamento, juntando-se ao boletim clínico da equipa, em que constam Aboubakar, que fez ginásio e treino condicionado, Marega, que realizou tratamento, e Brahimi, em treino condicionado e ginásio.



Os ‘dragões’, líderes da I Liga, com mais quatro pontos do que o Benfica, que ainda hoje visita o Desportivo das Aves, e defrontam fora o Tondela na sexta-feira (21:15), em jogo da 23.ª jornada.



A equipa, treinada por Sérgio Conceição, volta a treinar na terça-feira, em sessão agendada para as 16:00, no Olival.