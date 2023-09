Defesa Carraça termina ligação ao FC Porto

“Um capítulo que se encerra na minha carreira. Agradecido a todo o ‘staff’, aos meus companheiros de equipa e a todas as pessoas que me acolheram bem no FC Porto”, escreveu o defesa direito, numa breve mensagem publicada nas suas redes sociais.



Contratado ao rival portuense Boavista, no qual terminou a sua formação e se estreou enquanto sénior, Carraça, de 30 anos, despede-se dos ‘dragões’ sem quaisquer títulos conquistados, tendo ainda feito dois golos em oito jogos pela equipa B ‘azul e branca’.



O defesa, cuja passagem pelas ‘panteras’ incluiu empréstimos ao Tondela (2014/15), no qual se sagrou campeão da II Liga, e ao Santa Clara (2015/16), é a 12.ª saída dos vice-campeões nacionais na janela de transferências de verão, que encerrou na sexta-feira.