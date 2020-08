Defesa-esquerdo nigeriano Zaidu reforça FC Porto

O lateral-esquerdo nigeriano, de 23 anos, chegou a Portugal em 2016 para representar o Gil Vicente, mas esteve cedido por empréstimo ao Mirandela durante duas épocas (2016/17 e 2017/18).



Em 2018/19, já em definitivo no Mirandela, realizou 35 jogos pelo emblema de Bragança, nos quais juntou três golos às boas exibições que chamaram a atenção do Santa Clara.



Nos Açores, na temporada de 2019/20, o lateral-esquerdo fez 27 jogos e um golo.



A partir de agora, Zaidu é jogador do campeão nacional FC Porto e o terceiro reforço no plantel comandado por Sérgio Conceição, depois de Cláudio Ramos e Carraça.



"Estou mesmo muito feliz por ser jogador do FC Porto. Nem sei como explicar, mas estou muito, muito feliz por vestir esta camisola", começou por referir o jogador na FC PortoTV.



"Espero fazer um bom trabalho e ajudar a equipa. Esta época vamos ganhar tudo", garantiu.



Zaidu explicou que ainda não falou com Sérgio Conceição, mas garantiu estar muito motivado para começar a treinar.



"Ainda não falei nada com ele, mas de certeza que vamos falar muito. A partir de agora, vou ser treinado por ele, por isso vamos falar muito, com certeza. Estou muito motivado para começar a trabalhar", completou.