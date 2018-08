Defesa portista Felipe convocado para a seleção brasileira

Lusa Comentários 17 Ago, 2018, 15:55 | FC Porto

O defesa, de 29 anos, é um dos jogadores mais utilizados no FC Porto e pode somar a sua primeira internacionalização pelo 'escrete' nos particulares com os norte-americanos, em 07 de setembro, e com El Salvador, em 11.



Felipe é um dos 12 jogadores chamados por Tite que não estiveram no Mundial2018, juntamente com os guarda-redes Hugo (Flamengo) e Neto (Valência), os defesas Alex Sandro (Juventus), Dedé (Cruzeiro) e Fabinho (Liverpool), os médios Andreas Pereira (Manchester United), Arthur (FC Barcelona) e Lucas Paquetá (Flamengo), e os avançados Éverton (Grêmio) e Pedro (Fluminense).