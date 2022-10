Defesa Zaidu renova com FC Porto até 2027

"Estou muito feliz por ter renovado contrato com o FC Porto até 2027. É muito importante para mim", reconheceu o lateral canhoto, de 25 anos, que cumpre a terceira época no clube, sob orientação do treinador Sérgio Conceição, citado no sítio oficial dos `dragões` na Internet.

Zaidu regista seis golos e uma assistência em 91 partidas, sobressaindo o tento solitário marcado ao 90+4 minutos para a decisiva vitória na visita ao rival Benfica (0-1), num jogo relativo à 33.ª e penúltima jornada da edição 2021/22 da I Liga, disputado há exatamente cinco meses, que confirmou a conquista do 30.º título de campeão nacional do FC Porto.

"Espero marcar muitos mais golos e celebrar ainda mais vitórias aqui", desejou o defesa, que já fez 12 jogos pela seleção da Nigéria e foi adquirido há dois anos ao Santa Clara, tendo vencido ainda uma Taça de Portugal (2021/22) e duas Supertaças (2020 e 2022).

Com 10 duelos cumpridos em 2022/23, Zaidu estreou-se a marcar esta época na terça-feira, quando saiu do banco de suplentes para abrir o marcador no triunfo caseiro sobre os alemães do Bayer Leverkusen (2-0), relativo à terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

"Foi um golo muito importante para mim, para o clube e para o presidente [Jorge Nuno Pinto da Costa] e deixou-me muito contente. Fico ainda mais realizado por ter renovado", salientou.

O FC Porto, segundo classificado, com 19 pontos, a três do líder invicto Benfica, visita o terreno do Portimonense, sexto, com 15, no sábado, às 18:00, em duelo da nona jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.