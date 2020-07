"Depois do campeonato, é a prova mais importante", Danilo

O jogador dos `dragões` desvalorizou o facto de o FC Porto ter vencido os dois jogos disputados esta época com o Benfica, o adversário na final da prova, salientando a necessidade de toda a equipa estar bem para defrontar e vencer "uma equipa que não é fácil".

"Temos estado bem, confiantes, com um bom espírito e a lutar para defrontar um adversário que não é fácil. Mas o mais importante é o espírito. Temos vindo a lutar por várias frentes e não descartamos nenhum. As estatísticas e os confrontos são só história, temos de jogar e trabalhar sem olhar para os números", frisou em conferência de antevisão da partida com o Benfica, relativa à final da Taça de Portugal.

"Ganhámos os dois jogos contra o rival e isso é motivante, mas a final é um jogo diferente, o nível de motivação vai estar muito alto. Não depende do momento em que estão as duas equipas, mas só de um jogo. Não acho que por termos ganho dois jogos contra o Benfica vamos estar em melhor forma", continuou.

Danilo lembrou também a importância da conquista da `dobradinha` para que o FC Porto possa fechar a época da melhor forma, depois do triunfo no campeonato.

"A importância é grande. Depois do campeonato esta é a competição mais importante em Portugal e queremos sempre mais um título. Olhamos com muita ambição para esta final, sabendo que já jogámos várias finais e não ganhámos. Vamos com muita ambição para este jogo e vamos tentar mudar esse rumo", garantiu.

Questionado sobre o segredo para este bom momento do FC Porto após a retoma do campeonato, Danilo esclareceu que tudo esteve na base do "foco e do trabalho".

"Acho que foi muito pelo espírito que tivemos. Nunca deixámos de trabalhar, continuámos sempre com o mesmo foco e sabíamos que quem voltasse com a mentalidade mais vencedora ia ganhar", referiu ainda.

FC Porto e Benfica defrontam-se, este sábado, às 20:45, no Estádio Cidade de Coimbra, para a partida da final da Taça de Portugal.