Dérbi FC Porto-Boavista confirmado para a noite de São João

"A PSP manifestou o seu empenho na implementação de todas as estratégias de segurança necessárias para que o evento decorra dentro da normalidade", lê-se num comunicado do organismo, que teve hoje uma reunião de urgência com responsáveis dos dois clubes, da PSP e da Câmara Municipal do Porto.

Na quarta-feira, as câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, bem como operadores de transportes e responsáveis das forças de segurança, fizeram uma recomendação ao Governo e à Liga para que o jogo fosse adiado, devido à possibilidade de aparecimento de um foco de contágio da covid-19.

No mesmo comunicado, a Liga faz um apelo ao "comportamento cívico dos adeptos, de forma a que mantenham a normalidade que se tem verificado até agora nas jornadas já realizadas".

"Todas as entidades reiteram o pedido para que não existam aglomerações nas imediações do estádio, hotéis e centros desportivos, de forma a que possam ser cumpridas as diretrizes impostas pela Direção-Geral da Saúde", reforçou o organismo.

O FC Porto divide com o campeão Benfica a liderança da I Liga, com os mesmos 64 pontos, mas com vantagem no confronto direto com os `encarnados`, enquanto o Boavista segue no oitavo lugar, com 35.

O dérbi portuense está marcado para as 21h15, no Estádio do Dragão, em mais um embate sem público, tal como os restantes após a retoma da competição devido à pandemia de covid-19.