Desportivo de Chaves - FC Porto, a Taça da Liga em direto

FC Porto e Desportivo de Chaves lutam este domingo por um lugar na Final Four da Taça da Liga. Os Dragões partem em vantagem, precisando apenas de um empate para poder chegar à próxima fase, naquela que será a estreia de César Peixoto no comando técnico do Desportivo.