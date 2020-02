Disciplina. FC Porto punido com um jogo à porta fechada

A punição aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tem por base um incidente ocorrido durante a decisão da última edição da prova `rainha`, que os `dragões` perderam para o Sporting, no desempate por grandes penalidades, no Estádio Nacional.



Esta suspensão é passível de recurso, sendo que o FC Porto tem agora 10 dias para recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), ação que tem efeitos suspensivos.











O jogo em causa decorreu a 29 de maio de 2019 e os "leões" venceram no desempate por grandes penalidades (5-4), após o 2-2 nos tempo regulamentar.





