Domingos Paciência recorda golo que resolveu uma eliminatória com o Feyenoord

Nessa época o FC porto venceu os holandeses, no Estádio das Antas, por 1-0, com um golo de Domingos aos 90 minutos. Na 2.ª mão, em Roterdão, registou-se um empate a zero.



Esta quinta-feira, no estádio do Dragão, as duas equipas voltam a reencontrar-se e o ex-avançado espera um triunfo dos “dragões”, como confessou ao jornalista José Carlos Lopes.



O FC Porto procura assegurar um lugar nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, na receção ao Feyenoord, na derradeira jornada do grupo G.



A equipa do FC Porto recebe o Feyenoord, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, num encontro em que lhes basta vencer para avançar na prova, sendo que o empate até pode ser suficiente, desde que os suíços do Young Boys não vençam no terreno dos escoceses do Rangers.



O jogo conta para a derradeira jornada do grupo G, da Liga Europa.