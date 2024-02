"Dragões" caíram no único duelo a eliminar com os "gunners"

No Dragão, em 17 de fevereiro de 2010, Silvestre Varela, com um golo aos 11 minutos, adiantou muito cedo o "onze" de Jesualdo Ferreira, com a ajuda de um "frango" do guarda-redes Lukasz Fabianski, mas, pouco depois, aos 18, Sol Campbell empatou.Aos 51 minutos, o FC Porto conseguiu, no entanto, repor a vantagem, com um golo do colombiano Radamel Falcao, depois de um livre marcado rapidamente por Rúben Micael, num lance muito criticado no final pelo treinador dos ‘gunners’, Arsène Wenger.Os "dragões" foram, assim, em vantagem para o Emirates, onde, em 9 de março de 2010, foram "cilindrados" pelo Arsenal, que goleou por 5-0, com dois golos na primeira parte e três na segunda.A grande figura do jogo foi o gigante dinamarquês Nicklas Bendtner, autor de um "hat-trick", com golos aos 10, 25 e 90+1 minutos, o último de grande penalidade. Também marcaram o francês Samir Nasri, aos 63, e o marfinense Emmanuel Eboué, aos 66.





O 47.º embate entre o FC Porto e clubes ingleses, e o sétimo face ao Arsenal, está marcado para quarta-feira, pelas 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, e conta para a primeira mão dos oitavos de final da edição 2023/24 da Liga dos Campeões.