Dragões disputam torneio de pré-época no México

A 17 de julho, o FC Porto defronta o Cruz Azul, no Estádio Azul, na Cidade do México, seguindo-se um jogo com o Chivas, a 19 de julho ), no Estádio do Chivas, em Zapopan, Guadalajara.



Cruz Azul, Chivas, Monterrey e Tigres são as equipas mexicanas que irão participar neste torneio de pré-temporada, sendo que o FC Porto e os italianos da Juventus serão os representes europeus na competição.



O início dos trabalhos do plantel principal dos Dragões está agendado para o dia 3 de julho, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.