"Dragões" Uribe e Luis Díaz na seleção da Colômbia

Os dois jogadores mantêm-se nas escolhas de Reinaldo Rueda, às quais regressam os ex-portistas Radamel Falcao e Juan Fernando Quintero.



Outro antigo jogador do FC Porto, James Rodríguez, continua de fora das opções, numa altura em que não se sabe se continuará no Everton.



O selecionador colombiano chamou os defesas Davinson Sánchez (Tottenham) e Yerry Mina (Everton), que, contudo, não se devem juntar aos convocados, depois da liga inglesa ter recusado ceder jogadores a países que estejam na lista vermelha do Reino Unido, devido à covid-19.



Colômbia vai visitar a Bolívia em 02 de setembro e o Paraguai em 05, recebendo o Chile em 09.



Com seis jornadas disputadas na qualificação sul-americana, a Colômbia é quinta classificada, em lugar de acesso ao 'play-off' intercontinental.