“Dragões” venceram últimos jogos em casa com italianos

Em 2005/06, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, os azuis e brancos impuseram-se no Dragão por 2-0, graças a dois golos de rajada, por Marco Materazzi, aos 32 minutos, na própria baliza, e Benni McCarthy, aos 35.



Este triunfo - curiosamente o único que o FC Porto logrou no Grupo H, que fechou em último, até atrás do Artmedia – serviria agora para “carimbar” um lugar nos quartos de final da edição de 2022/23, depois do desaire em San Siro por 1-0.



Além deste resultado, os “dragões” só podem repetir mais dois dos conseguidos nos 90 minutos para selarem o apuramento sem necessidade de prolongamento.



Os azuis e brancos também se qualificam automaticamente se replicarem o 2-0 à Roma, na segunda ronda da Taça das Taças de 1981/82, com tentos de Walsh e Costa, ou o 4-1 à Lazio, com reviravolta, nas meias-finais da Liga Europa de 2002/03.



Nessas duas situações, o FC Porto acabou por qualificar-se na capital italiana com empates a zero, há duas décadas num jogo em que Vítor Baía parou um penálti.



Em 2018/19, os “dragões”, já comandados por Sérgio Conceição, também bateram a Roma por 3-1, que agora servia perfeitamente, mas esse resultado foi conseguido após prolongamento, sendo de 2-1 após os 90 minutos.



Com o 2-1, e depois da vitória do Inter Milão por 1-0 em San Siro, em 22 de fevereiro, o jogo de terça-feira também seguiria para tempo extra, já que, desde a época passada, os golos fora deixaram de prevalecer em caso de igualdade.



Seria assim neste caso e se os “dragões” repetissem o 1-0 de 2013/14 face ao Nápoles, com um tento de Jackson Martínez, ou os resultados das últimas três receções a italianos.



Depois da Roma, em 2018/19, a Juventus perdeu por 2-1, na primeira mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões de 2020/21, culpa de tentos de Taremi a Marega, e o AC Milan por 1-0 (golo de Luis Díaz) na fase de grupos da mesma prova de 2021/22.



Ainda na temporada transata, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o FC Porto superou a Lazio por 2-1, com um “bis” de Toni Martínez.



"Bestas negras" dos portistas



Os “dragões” ganharam os últimos quatro jogos caseiros com italianos, depois do desaire por 2-0 perante a Juventus, na primeira mão dos oitavos de final da "Champions" 2016/17.



O jogo ficou marcado pela expulsão, por acumulação de amarelos, aos 27 minutos, de Alex Telles, com o “10” de Nuno Espírito Santo a não resistir na segunda parte, caindo face aos tentos dos suplentes Pjaca, aos 72, e Dani Alves, aos 74.



Além da Juventus, apenas mais três equipas ganharam no reduto dos azuis e brancos, o Nápoles (1-0 em 1974/75), o AC Milan (1-0 em 1992/93) e a Sampdoria (1-0, após prolongamento, em 1994/95).



Seis empates



O histórico na casa dos portistas apresenta ainda seis igualdades, três a zero e outras tantas a um golo, uma das quais face ao Inter Milão.



Na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2004/05, os então detentores do troféu estiveram a perder, culpa de um tento de Obafemi Martins (24 minutos), com Ricardo Costa (61) a resgatar a igualdade.



O conjunto comandado por José Couceiro viria a ser eliminado em San Siro, ao perder por 3-1, num “monólogo” do brasileiro Adriano, autor de um “hat-trick”, de nada valendo o tento de Jorge Costa, atual treinador do Académico de Viseu.



No total, o FC Porto soma oito vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 20 golos marcados e 12 sofridos, na receção a equipas italianas.



O encontro entre o FC Porto e o Inter Milão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões 2022/23, está marcado para esta terça-feira, pelas 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto.