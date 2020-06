Eleições no FC Porto. Nuno Lobo quer equilibrar as contas e investir no futebol

Nuno Lobo é candidato nas eleições dos órgãos sociais do FC Porto como líder da Lista B. Em entrevista à Antena 1 revelou as suas ideias para dirigir a instituiçãoO FC Porto realiza eleições para os órgãos sociais do clube, relativas ao quadriénio 2020-2024, a 6 e 7 de junho (sábado e domingo), entre as 10h00 e as 19h00, no Dragão Arena.Ao ato eleitoral concorrem quatro listas: Lista A – Pinto da Costa; Lista B – Nuno Lobo; Lista C – José Fernando Rio; Lista D - Movimento “Por um Porto insubmisso, eclético e triunfante” (candidato apenas ao Conselho Superior), liderado por Miguel Brás da Cunha.De seguida fazer uma aposta muito forte na formação é essencial. “Tivemos uma equipa que ganhou a Youth League na época passada, quantos jogadores se aproveitaram?”Com passado nas claques do FC Porto, Nuno Lobo deseja assumir a estrutura do futebol e delegar poderes pelos restantes 12 diretores, contando também com Franco Araújo Ramos (Assembleia Geral), António Nunes (Conselho Fiscal) e José Martins Soares (Conselho Superior), até aqui o único adversário de Pinto da Costa, em 1988 e 1991.