Equipas de FC Porto e Rio Ave homenageiam Atsu no relvado do Dragão

Antes do apito inicial da partida entre os dois conjuntos, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, os jogadores reuniram-nos no centro do relvado e mostraram camisolas dos dois clubes, os únicos que Atsu representou em Portugal, com o nome e número usado pelo atacante africano.

Pepe, capitão do FC Porto, segurou uma camisola do Rio Ave com o nome do ganês e o número 20, que o avançado usou na sua passagem pelo emblema de Vila do Conde, na época de 2011/12, enquanto Guga, capitão da equipa vila-condense, mostrou uma camisola portista com o número 27, que Atsu usou no FC Porto, em 2010/11 e 2012/13.

A emotiva iniciativa mereceu uma grande ovação por parte dos adeptos presentes no estádio, assim como dos elementos das duas equipas dentro e fora do relvado.

Além dos dois emblemaS portugueses, o jogador ganês alinhou depois, sucessivamente, no Vitesse (Países Baixos), Everton, Bournemouth (ambos de Inglaterra), Málaga (Espanha), Newcastle (Inglaterra), Al Raed (Arábia Saudita) e Hatayspor (Turquia).

Atsu, de 31 anos, foi encontrado morto sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia, na sequência do sismo de 06 de fevereiro que afetou também a Síria, anunciou hoje o seu agente.

De acordo com os média turcos, o jogador que atuava no Hatayspor, em que também alinha o português Rúben Ribeiro, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

A embaixada do Gana na Turquia e a Federação de Futebol do Gana alegaram, inicialmente, que o avançado havia sido encontrado vivo, mas posteriormente provou-se que a informação era falsa.