Evanilson, do FC Porto, volta a estar lesionado na coxa direita

O brasileiro Evanilson foi a ausência principal do regresso aos treinos do FC Porto, em Vale do Garrão, com o avançado a lesionar-se de novo, após o jogo de sábado dos 'dragões' contra o Imortal.

O boletim clínico dos vice-campeões de futebol refere que Evanilson fez tratamento a uma lesão muscular na coxa direita, sendo esta a única ausência nas duas sessões de treinos de hoje, com João Mário a treinar condicionadamente, na véspera do jogo contra o Wolverhampton.



O jogador brasileiro já tinha estado lesionado, também na coxa direita, após a final da Taça de Portugal, que os dragões venceram frente ao Braga, há um mês e meio.



Evanilson esteve no sábado no jogo contra o Imortal, tendo mesmo marcado um golo, de manhã, em jogo à porta fechada, mas na noite do mesmo dia já não foi opção contra o Cardiff City.



A pré-época dos 'dragões' prossegue terça-feira com o jogo contra os 'Wolves', a equipa da liga inglesa treinada pelo antigo técnico portista Julen Lopetegui. O jogo está marcado para o estádio da Bela Vista, em Lagoa.



A ausência de Evanilson para esse jogo é certa, ficando também comprometida a sua possível recuperação para o jogo de apresentação aos adeptos, no próximo sábado, frente ao Rayo Vallecano, no Estádio do Dragão, no Porto.



A estreia oficial na época para os comandados de Sérgio Conceição vai acontecer em Aveiro, frente ao Benfica, na Supertaça Cândido de Oliveira.