Evanilson já treinou, Conceição pede inteligência

Em Itália , os "azuis e brancos" perderam por 1-0.Otávio foi expulso em Milão e é baixa nos campeões nacionais, tal como o lesionado João Mário.Sérgio Conceição disse, esta tarde, que está à espera de um jogo difícil mas pretende um FC Porto inteligente para virar os 'oitavos'.

O treinador Sérgio Conceição fala na "paciência" necessária para tentar virar o resultado.



O FC Porto precisa de atingir a fasquia dos 100 golos ao 43.º jogo realizado em 2022/23 para almejar repetir 2018/19 e 2020/21, quando afastou nesta fase da prova os italianos da Roma e da Juventus, respetivamente, em eliminatórias decididas no prolongamento.



À procura de se juntar ao Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões 2022/23, o FC Porto recebe o Inter Milão na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, para a segunda mão dos 'oitavos', com arbitragem do polaco Szymon Marciniak.



"Acho que temos de ser inteligentes. Se a inteligência tem a ver com uma postura mais paciente ou mais agressiva na procura rápida do resultado... qualquer uma delas pode vir a resultar, dependendo da estratégia definida", estabeleceu o técnico, em conferência de imprensa".