Extremo Felipe Anderson começou hoje a mostrar-se a Sérgio Conceição

O atleta de 27 anos, emprestado pelo West Ham de Inglaterra, estreou-se às ordens de Sérgio Conceição, que ainda vai ter de esperar para ver o médio Marko Grujic, ex-Liverpool, ao serviço da seleção da Sérvia, enquanto Nanu, ex-Marítimo, representa a Guiné-Bissau.

O defesa francês Malang Sarr, emprestado pelo Chelsea, estreou-se na quarta-feira, um dia após o anúncio da sua chegada.

Os compromissos das equipas nacionais obrigaram às ausências de Pepe e Sérgio Oliveira, nos AA de Portugal que disputam a Liga das Nações, Diogo Costa, Diogo Leite e Fábio Vieira nos sub-21 que lutam pelo apuramento para o Euro2021, e Francisco Meixedo nos sub-20.

Do mesmo modo, Zaidu (Nigéria), Loum (Senegal), Medhi Taremi (Irão) e Tecatito Corona (México) trabalham com as respetivas seleções.

Ricardo Silva, guarda-redes do FC Porto B, foi chamado ao treino.

O FC Porto informou que continua com três atletas ao cuidado do departamento médico, nomeadamente os guarda-redes Marchesín, com tratamento e ginásio, e Mbaye, limitado a tratamento, enquanto o defesa-central Marcano fez tratamento e ginásio.

Os `dragões voltam a treinar na sexta-feira, às 10:00, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.