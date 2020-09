Fábio Silva vai reforçar o Wolverhampton por 40 milhões de euros

O jovem avançado, de 18 anos, prepara-se para ser a primeira grande venda do FC Porto no atual mercado. Em 2019, quando fez a renovação de contrato, Fábio Silva ficou com a cláusula mais alta do futebol português na altura, 125 milhões de euros.Fábio Silva reforça, assim, o contingente português da equipa comandada por Nuno Espírito Santo, juntando-se a Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto, Podence e Diogo Jota.

Na época passada ao serviço do Futebol Clube do Porto, Fábio Silva fez 22 jogos e marcou três golos. ( Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa)