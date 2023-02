FC Porto alcança segunda vitória na "Champions" de andebol

A derrota fora com o Telekom Veszprén, na ronda anterior, excluiu os campeões nacionais da fase seguinte da prova, mas para o Zagreb este jogo do Grupo A podia valer uma vaga nos "play-off" de qualificação se a equipa pontuasse.O FC Porto triunfou e o Zagreb terá de lutar na derradeira jornada por aquela vaga, que está a ser disputada pelo Orlen Wisla Plock, da Polónia, equipa que fecha a sua participação nesta fase da competição com uma deslocação ao recinto portista.





Algumas decisões precipitadas do FC Porto e o risco total do Zagreb para evitar a derrota deram alguma emoção aos instantes finais. O Zagreb reduziu para 27-26, por Timur Dibirov, mas Miguel Alves acabou com as dúvidas, fazendo o resultado final e garantindo, assim, a vitória merecida da sua equipa.