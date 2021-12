FC Porto antevê duelos difíceis, mas acredita em presença nos oitavos

O FC Porto antevê "dois duelos interessantes" com a Lazio nos 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa em futebol, e acredita que pode seguir em frente na prova, garantiu Vítor Baía.



"Vai ser uma eliminatória dura, parecida com as que temos tido na Liga dos Campeões, mas a confiança está cá, continuamos a pensar que podemos estar na próxima fase da competição", disse o administrador da SAD portista, em declarações divulgadas pelo clube.



O antigo guarda-redes lembrou que os encontros, agendados para 17 e 24 de fevereiro, no Porto e em Roma, respetivamente, ainda "estão longe em termos temporais", mas assegurou que a equipa está "confiante".



Vítor Baía assumiu que o FC Porto, que ficou fora da Liga dos Campeões depois do terceiro lugar no grupo B, atrás do Liverpool e do Atlético de Madrid, quer ir "o mais longe possível" na Liga Europa, prova que os 'dragões' vencerem em 2003 (ainda como Taça UEFA) e em 2011.



"Foi uma fase de grupos em que demonstrámos que podíamos estar na fase seguinte, mas não aconteceu. Agora, estamos focados nesta competição e queremos ir o mais longe possível, e vocês sabem o que representa para nós ir o mais longe possível", afirmou.



Baía admitiu que os dois encontros dos 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa serão "muito emotivos" para Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, que, enquanto jogador, alinhou nos transalpinos em 1998/99, 1999/2000 e na primeira metade da época de 2003/04.



"Todos sabem que ele é uma pessoa focada e profissional. Vai preparar os jogos como sempre prepara, de forma meticulosa. Mas, a parte emocional não deixará de estar presente. É querido dos adeptos, faz parte da história da Lazio", disse.