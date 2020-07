FC Porto anuncia João Marcelo e Carlos Gabriel para reforçar equipa B

João Marcelo assina pelos dragões a título de empréstimo, válido por uma temporada (o FC Porto fica com opção de compra), proveniente do Tombense.



Já Carlos Gabriel rubricou um vínculo até 2023.



Em declarações ao site dos ‘dragões', João Marcelo salientou a vontade de conquistar títulos e deixou a promessa de dar tudo pelo clube.



"Os meus objetivos são conquistar títulos, ajudar o FC Porto e ser muito feliz com esta camisola. Vou deixar a minha vida em campo e dar o meu máximo pelo FC Porto", referiu.



Já Carlos Gabriel frisou a "alegria" por representar "um dos maiores clube do mundo", prometendo também mais títulos.



"Estou mesmo muito feliz. É uma experiência que vou tentar aproveitar da melhor maneira possível. O FC Porto é um dos maiores clubes do mundo. Quero superar as expectativas dentro do campo", garantiu o brasileiro, que disse ainda: "Espero poder fazer história neste clube como o Hulk original, digamos assim. Vou dar o meu máximo para conquistar títulos aqui".



O FC Porto já tinha anunciado Kelvin Boateng e Igor Cássio como caras novas para a formação secundária, que vai disputar novamente a II Liga portuguesa de futebol.