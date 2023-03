FC Porto anuncia lotação esgotada para receção ao Inter Milão nos oitavos

Os bilhetes para a receção do FC Porto ao Inter Milão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, em 14 de março, no Estádio do Dragão, no Porto, estão esgotados, informaram hoje os campeões nacionais.