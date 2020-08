FC Porto apresenta equipamentos para a nova época

O guarda-redes argentino da equipa principal de futebol mostrou-se otimista para o futuro, salientando que a época está a começar da melhor forma.", referiu.Uribe, médio dos "dragões", falou do regresso ao trabalho da equipa comandada por Sérgio Conceição, depois da conquista do título nacional e da Taça de Portugal, e mostrou-se ansioso por voltar a triunfar.", disse após desfilar com o equipamento alternativo do FC Porto.Sérgio Oliveira destacou a "época dura" que a equipa tem pela frente e lembrou a responsabilidade acrescida de fazer bons resultados depois da conquista do título nacional.", garantiu.

O jogador portista frisou ainda a "vontade de voltar ao trabalho". "É sempre bom regressar, tem sido intenso, como é normal. Há que sofrer no início para depois colher os frutos", completou.