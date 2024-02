FC Porto apurado para os quartos de final da Taça Europa de basquetebol

É o segundo ano consecutivo que os ‘azuis e brancos’ conseguem chegar aos ‘quartos’ desta competição europeia, a segunda organizada pela FIBA (descontando as duas competições organizadas pela Euroliga).



Os ‘dragões’ foram ‘empurrados’ pelos adeptos no Dragão Arena e contaram com exibições magistrais tanto de Tanner Omlid (29 pontos, seis ressaltos, duas assistências) como de Cleveland Melvin (20 pontos, seis ressaltos).



A história da exibição foi uma de uma primeira parte mais ‘renhida’, vencendo a equipa de Fernando Sá o primeiro período por 27-18 e perdendo o segundo por 20-13, e um segundo tempo desnivelado, com maior acerto nos triplos – 20-14, no terceiro período, e 22-12 o complementar.



Na ‘poule’ K, os lusos chegaram aos 10 pontos, contra nove dos alemães, e garantiram a passagem, ocupando para já o primeiro lugar, ainda que o Bilbau, com nove pontos, jogue só quarta-feira, ante o Balkan, e mesmo perdendo (soma um ponto) tem vantagem no confronto direto, pelo que ficará sempre em primeiro.



Assim, o FC Porto sabe que avançará na competição em segundo lugar e defrontará os turcos do Bahcesehir, que já têm garantida a passagem em primeiro lugar no grupo L, em que figura o Sporting.



Na quarta-feira, os ‘leões’ jogam ante o Légia sabendo que só uma vitória por mais de nove pontos de diferença lhes permite seguir em frente, uma vez que disputam com os polacos a última vaga de apuramento.