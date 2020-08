FC Porto arranca em 24 de agosto para a época 2020/21

A formação portista encerrou a temporada passada no sábado, com a conquista da "dobradinha", conseguida com um triunfo por 2-1 sobre o Benfica na final da Taça de Portugal, disputada à porta fechada no Estádio Cidade de Coimbra.Em 2019/20, o "onze" de Sérgio Conceição também já tinha arrebatado a I Liga, que terminou com cinco pontos à maior sobre o Benfica, e foi ainda finalista vencido da Taça da Liga, ao perder a final por 1-0 face ao Sporting de Braga.Os "dragões" vão, assim, ter pouco mais de três semanas de férias, regressando quatro dias antes do sorteio da I Liga 2019/20, que só começa no fim de semana de 20 de setembro.Para o FC Porto, esse será o início oficial da época, pois, como campeão nacional, já garantiu um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, que arranca em 20 de outubro.

A formação portista também jogará a Supertaça, face ao Benfica, mas o jogo que tradicionalmente abre a época futebolística em Portugal foi, este ano, adiado para 23 de dezembro, confirmou na quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).