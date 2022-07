O FC Porto de Sérgio Conceição apresenta duas caras novas: o recém-chegado brasileiro Gabriel Veron e o defesa David Carmo (ex-Sporting de Braga). A estreia oficial na nova temporada terá lugar dentro de uma semana em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Tondela, finalista vencido da Taça de Portugal.Acompanhe o jogo do Estádio do Dragão com a Antena 1 , num relato de José Pedro Pinto, comentários de Vítor Martins e reportagem de Paulo Vidal.