FC Porto ataca liderança isolada

Os ‘dragões’ têm os mesmos 13 pontos do Boavista, que comanda o campeonato, e do Sporting, segundo, e em caso de empate ou vitória pode adiantar-se na liderança.



Pela frente terá o nono posicionado da I Liga e joga após a vitória de terça-feira na Alemanha, ante os ucranianos do Shakhtar Donetsk (3-1), no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Na ‘ressaca’ europeia, o treinador Sérgio Conceição tem várias baixas de peso, com Zaidu a juntar-se a Marcano, Veron, Evanilson e Namaso no boletim clínico após a vitória ante os ucranianos.



Os minhotos, que somam seis pontos em cinco rondas, venceram o Estoril Praia na ronda anterior, por 5-3, e venceram no Estádio do Dragão em 2022/23, por 2-1, com um dos golos apontados pelo espanhol Fran Navarro, agora nos ‘azuis e brancos’.



Antes desse embate marcado para as 20:30, o Vitória de Guimarães, sexto com nove pontos, entra em campo em casa do Casa Pia, sétimo com oito, pelas 18:00, e pode igualar o Benfica em caso de vitória.



Pelas 15:30, o Vizela visita o Estoril Praia, no reencontro com o antigo treinador Álvaro Pacheco, em duelo de duas equipas na cauda da tabela, enquanto outro ‘aflito’, o Moreirense, recebe o recém-promovido Farense.



A sexta ronda arrancou na sexta-feira com o Famalicão-Arouca (1-0), com Benfica e Boavista a jogarem no domingo e o Sporting na segunda-feira.



Programa da sexta jornada:



Sexta-feira

Famalicão – Arouca, 1-0



Sábado

Estoril Praia – Vizela, 15:30

Moreirense - Farense, 15:30

Casa Pia - Vitória de Guimarães, 18:00

FC Porto - Gil Vicente, 20:30



Domingo

Desportivo de Chaves - Estrela da Amadora, 15:30

Portimonense – Benfica, 18:00

Sporting de Braga – Boavista, 20:30



Segunda-feira

Sporting - Rio Ave, 20:15