FC Porto bate BC Balkan na Taça Europa de basquetebol

A formação lusa foi superior nos três primeiros períodos, que fecharam com vantagens de 23-19, 30-21 e 27-13, e a reação dos forasteiros só surgiu no último período (12-27), insuficiente para impedir a vitória dos "dragões", que já tinham vencido na Bulgária (63-88) na primeira ronda do agrupamento.



O norte-americano Cleveland Hubert Melvin foi o "homem do jogo", com 19 pontos, três ressaltos e uma assistência, seguido de perto pelo húngaro Dimitar Dimitrov, que com 17 pontos, seis ressaltos e uma assistência impediu um triunfo ainda mais folgado dos azuis e brancos.



O FC Porto soma sete pontos (três vitórias e uma derrota) e lidera o Grupo K, seguido pelo Bilbao Basket, que tem seis pontos fruto das três vitórias nos três jogos já disputados, com os bascos a receberem o Gottingen (terceiros com quatro pontos) esta quarta-feira.



Já o Balkan soma quatro derrotas em quatro partidas e é o último com quatro pontos.