FC Porto bate recorde com 57.º jogo seguido sem perder na I Liga

Os ‘dragões’ venceram na visita ao Vitória de Guimarães por 1-0, com um golo de Taremi, de penálti, em partida da 29.ª jornada da I Liga, passando a somar 46 vitórias e 11 empates nos últimos 57 encontros, num registo de invencibilidade iniciado em 2020/21.



Na ronda anterior, o FC Porto venceu o Santa Clara e conseguiu, estão, igualar o recorde do Benfica, que tinha sido estabelecido entre a sexta ronda de 1976/77 e a primeira de 1978/79, período em que somou 44 vitórias e 12 empates.



O recorde do conjunto da Luz foi conseguido entre 24 de outubro de 1976 e 28 de agosto de 1978 e incluiu um campeonato completo sem desaires (21 vitórias e nove empates), em 1977/78, que só valeu o segundo lugar.



O Benfica viu o registo terminar à segunda ronda de 1978/79, com uma derrota por 1-0 na casa do FC Porto. Um golo de José Alberto Costa, aos 57 minutos, selou o desaire dos ‘encarnados’.



Os comandados de Sérgio Conceição estão agora na posse do recorde, depois de somarem 57 jogos sem derrotas, registo que pode aumentar na próxima jornada, na receção ao Portimonense.