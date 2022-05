FC Porto campeão: Adeptos festejam em Lisboa sem registo de incidentes

Assim que o encontro terminou no Estádio da Luz, as mais de duas centenas de adeptos que assistiram ao encontro nos Dragões de Lisboa, a casa para adeptos e associados do clube ‘azul e branco’, na Avenida da República, várias outras centenas se lhes juntaram no exterior do edifício.



O clima foi de euforia entre os presentes e vários outros adeptos que passavam nas artérias mais próximas com as suas viaturas buzinaram de forma insistente durante perto de duas horas.



A multidão de adeptos portistas que se concentrou na Avenida da República acabou por dirigir-se, numa concentração massiva, mas sempre pacífica, até à tradicional Praça Marquês de Pombal, onde se fixou num número que terá ultrapassado o milhar e meio de pessoas.



Pelas 22:00, o grupo de adeptos portistas fez uso de pirotecnia, lançando fogo-de-artifício no centro da rotunda do Marquês, numa celebração acompanhada de cânticos que, segundo confirmou a Lusa junto de fonte policial, não teve até agora registo de qualquer incidente, agressão ou detenção.