FC Porto chama cinco jogadores da equipa B ao treino do plantel principal

De acordo com a nota publicada no sítio dos `dragões` na Internet, do boletim clínico constam os nomes dos centrais Pepe e Iván Marcano, submetidos a tratamento e trabalho de ginásio, e dos laterais João Mário e Manafá, em tratamento.

Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau) encontram-se ao serviço das respetivas seleções.

Os `dragões` regressam ao trabalho na quinta-feira, pelas 10:30, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

O FC Porto, que lidera a I Liga em parceria com o Sporting, defronta no sábado o Estoril (quinto), no estádio António Coimbra da Mota, pelas 18:00, numa partida em risco devido a um surto de covid-19 no plantel dos `canarinhos`.