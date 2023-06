FC Porto conhece adversários na Liga dos Campeões de andebol

A primeira ronda da fase de grupos está marcada para 13 ou 14 de setembro, mas o calendário definitivo da Liga dos Campeões só será divulgado pela Federação Europeia de Andebol (EHF) “nos próximos dias, após consulta aos clubes”.Os 16 clubes participantes no sorteio - que teve três potes e apenas como condicionante evitar, nesta fase, que equipas do mesmo país se defrontassem - foram divididos por duas "poules" de oito, que se encontrarão por duas vezes (casa e fora).O vice-campeão em título, Kielce, ficou colocado no Grupo 1, juntamente com, entre outros, o Paris Saint-Germain (quarto classificado na ‘final four’) e o PICK Szeged, do central português Miguel Martins.Constituição dos dois grupos:Kielce (Polónia), Paris Saint-Germain (França), THW Kiel (Alemanha), HC Zagreb (Croácia), Aalborg (Dinamarca), PICK Szeged (Hungria), HC Pelister (Macedónia) e Kolstad (Noruega).GOG (Dinamarca), Veszprém (Hungria), FC Barcelona (Espanha), Magdeburgo (Alemanha) – campeão em título – Wisla Plock (Polónia), Montpellier (França),e RK Celje Lasco (Eslovénia).